Что означает страшное предсказание гибели России

23:27 29 апреля 2018 0

Огромную страну на Западе боятся и презирают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предсказание норвежской писательницы Эрики Фатланд о гибели России через 100 лет вызвало широкий резонанс в соцсетях и споры среди экспертов. В своей книге «Граница» скандинавка рассказала о долгом путешествии по странам бывшего СССР и поделилась прогнозом. По мнению иностранной писательницы, Россия в своем желании присоединять другие территории будет становиться все больше и больше, и в итоге «лопнет».

Писательница Фатланд «всколыхнула» соцсети ФОТО: Эрика Фатланд, Instagram

Историки и политологи в разговоре с «URA.RU» по-разному оценили предсказания Фатланд. Большинство экспертов не поверили пророку-дилетанту, резко высказавшись о ее квалификации и знании истории. «Это чепуха полная, что развалится Россия. Эта писательница не понимает историю страны. В последнее время, если не считать Крыма, который мы вернули, мы только делились. Я имею ввиду распад СССР», — отметил писатель и историк Александр Мясников.

При этом эксперт подчеркнул, что такая позиция выгодна западным странам, которые боятся большой и сильной России. С ним согласился и политолог, Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Образ российского врага, российской угрозы на западе — это основа антироссийской пропаганды. С одной стороны Россию показывают сильным врагом, с другой — страны в состоянии упадка и поэтому обреченной», — отметил эксперт.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов добавил, что популярность высказывания норвежки можно объяснить тем, что она следует тренду. «Модно писать для Скандинавии, что империя рушится, и только маленькие провинциальные страны выживут», — отметил он.

Большинство историков сошлись во мнении, что громкие заявления норвежской писательницы — ни что иное как пиар. «Это информационная бомба, которая не стоит выеденного яйца. В самой Норвегии мало кто обратит внимание на ее книгу, и ее прогноз не может восприниматься всерьез», — отметил историк, обозреватель журнала Forbs Максим Артемьев.

«Я думаю, что распад российского государства произойдет раньше, лет через 25-30, когда вырастет родившееся сейчас поколение. Кому несколько лет назад могло придти в голову, что Украина разделится на части?»,

— отметил независимый политолог, член Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте РФ Дмитрий Орешкин. «На периферии есть убежденность, что Москва их эксплуатирует. На самом деле она конечно больше тратит, но делает это нерационально. Одним регионам достается больше средств, чем другим», — привел аргументы в пользу возможного развала страны эксперт.

При этом ряд историков предположили, что развал грозит не России, а Евросоюзу. Писатель Мясников объяснил это отсутствием в ЕС общего языка. «В Евросоюзе 25 государственных языков. Невозможно всем европейцам их знать. А в России исторически сложившаяся связующая нитка — русский язык. Это кириллическая цивилизация, она была со времен Крещения Руси и существует до сих пор», — пояснил историк и писатель.