Сторонники Навального из-за задержек зарплат уходят к Ходорковскому

Год назад Навальный хвастался числом своих избирательных штабов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год после президентских выборов число штабов блогера Алексея Навального сократилось более чем вдвое. Его сторонники жалуются на то, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) потерял к ним интерес, и целыми командами переходят в «Открытую Россию» экс-предпринимателя Михаила Ходорковского.

О своих президентских амбициях Навальный заявил почти за полтора года до выборов — в декабре 2016-го. Весной 2017-го он начал открывать свои штабы по всей России. К официальному старту президентской гонки он сообщил, что по стране действует 81 региональный штаб. После того как ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах из-за непогашенной судимости, он перевел их в режим организации митингов по бойкоту голосования.

После выхода фильма «Он вам не Димон» весной 2017 года, Навальный организовал несколько масштабных акций протеста, однако к 2018 году протестная активность начала спадать Фото: Анна Майорова © URA.RU

После выборов штабы должны были сосредоточиться на «проведении расследований, борьбе за экологию и других общественно-политических кампаниях» (цитата с сайта Навального). Однако их число начало резко сокращаться. На данный момент, согласно информации с сайта самого Навального, по стране действует 37 штабов. Так, на Большом Урале свою работу прекратили штабы в Кургане, Магнитогорске, Березниках (Пермский край).

Согласно сайту Навального, продолжает свою работу штаб в Челябинске, однако источники «URA.RU» в политических кругах уверяют, что, несмотря на наличие офиса, сторонники Навального «очень редко собираются». При звонке на телефон координатора челябинского штаба Бориса Золотаревского (указан все на том же сайте Навального) оператор сообщает, что «обслуживание номера временно приостановлено».

Закрытие значительной части штабов началось сразу после окончания президентской кампании, рассказал «URA.RU» бывший координатор в Кургане Михаил Кузовков. «У нас в городе он закрылся 31 марта 2018 года (выборы состоялись 18 марта — прим. ред.) Мы пытались объяснить, что штаб нужен для обмена мнениями, новостями, проблемами, но его все равно закрыли», — говорит Кузовков.

Михаил Ходорковский создал свою организацию «Открытая Россия» после выхода из тюрьмы в конце 2013 года. Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Он связывает массовое закрытие штабов с сокращением финансирования после окончания кампании. Сейчас бОльшая часть бывшей команды штаба Навального в Кургане перешла в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. «Открытая Россия» готова поддерживать общественные проекты. Например, образовательные. Работа в штабе Навального же была чисто политической», — объяснил разницу Кузовков.

Закрытие магнитогорского штаба обусловлено проблемами с собственником помещения и финансовыми затруднениями, рассказал «URA.RU» местный координатор Тимофей Филатов. «Деятельность штаба — это довольно нелегкое занятие, которое занимает много сил, времени и денег. Мы не можем в дальнейшем полноценно существовать», — говорит он. По словам Филатова, после пожара в ТЦ «Зори Урала» (у него там было две торговых точки — прим. ред.) его самостоятельные возможности содержать штаб были исчерпаны. Сейчас он развивает собственную информационную платформу Buzoter team.

При этом отдельные активисты за пределами Урала начали жаловаться, что центральный штаб Навального не выплатил оговоренную зарплату.

Об этом заявил активист архангельского движения «Свободный Север» Александр Песков в интервью интернет-журналу OUT OF. «Мы освободили помещение штаба уже в конце марта, тогда же прекратилось всякое финансирование, зарплату не получаем полгода… Последний раз дотации федерального штаба приходили на митинг против пенсионной реформы 1 июля», — говорил Песков в ноябре 2018 года.

За 2018 год число штабов Навального сократилось с 81 до 37. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в телефонном разговоре с «URA.RU» пообещала ответить на вопросы о сокращении штабов через мессенджер. Однако на момент публикации ответ так и не был получен.

После президентской кампании региональные штабы оказались не нужны Навальному, рассказал «URA.RU» замгендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Для Навального как разоблачителя совершенно необязательно иметь штабы во всех регионах. Он будет чисто символически стремиться в очередной раз зарегистрировать свою партию, но понятно, что сделать это не получится» — говорит он.

При этом региональные общественные активисты, часть которых поддержала Навального во время выборов, также начали от него дистанцироваться. «Они не хотят радикального конфликта с властью, потому что понимают, что в таком случае их цели не будут реализованы. А для них это самое главное. В итоге сторонники Навального варятся в собственном соку, находясь в вакууме. И у московского начальства возникает вопрос, стоит ли дальше финансировать своих сторонников — ведь эффекта от такой работы нет», — заключил политолог.