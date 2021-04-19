Новинки Apple и подкаст о грязи

Вторник на этой неделе станет для нас по-настоящему значимым, ведь в этот день пройдет сразу несколько громких событий — открытие крупнейшей международной выставки в Москве и долгожданная презентация Apple. А еще много хорошей музыки и необычные открытия от «Стрелки».
Что сделать утром
Утро начнем с больших музыкальных новостей — группа The Offspring выпустила первый за 10 лет студийный альбом «Let the Bad Times Roll». Его
Что сделать днем
20 апреля Московский музей современного искусства совместно с компанией Kot?
За обедом можно послушать и новый выпуск подкаста института «Стрелка» на необычную тему. В новом выпуске Strelka Podcast биолог и публицист Борис Жуков рассуждает о том,
Что сделать вечером
Долгожданная презентация Apple состоится 20 апреля и пройдёт в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park. Следить за ним можно будет через официальный
План на 21 апреля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в