Новинки Apple и подкаст о грязи

20 апреля в 19:00 состоится долгожданная презентация Apple. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Вторник на этой неделе станет для нас по-настоящему значимым, ведь в этот день пройдет сразу несколько громких событий — открытие крупнейшей международной выставки в Москве и долгожданная презентация Apple. А еще много хорошей музыки и необычные открытия от «Стрелки».

Что сделать утром

Утро начнем с больших музыкальных новостей — группа The Offspring выпустила первый за 10 лет студийный альбом «Let the Bad Times Roll». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах. В пластинку, спродюсированную Бобом Роком, известным своей работой с группами Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, Metallica, вошло 12 треков. Послушаем:

Что сделать днем

20 апреля Московский музей современного искусства совместно с компанией Kot? откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo 2021. 11 художников из Швейцарии, Германии, Аргентины и России покажут свои работы на тему соединения человека и новых технологий. В рамках мероприятия пройдут кинопоказы, онлайн-лекции и дискуссии с зарубежными и российскими художниками. Расписание и другие подробности EMA Expo можно найти на сайте .

За обедом можно послушать и новый выпуск подкаста института «Стрелка» на необычную тему. В новом выпуске Strelka Podcast биолог и публицист Борис Жуков рассуждает о том, что такое грязь , как ею оказываются научные открытия мирового масштаба и исторической значимости, и когда людей приучили мыть руки.

Логотип новой презентации Apple

Что сделать вечером

Долгожданная презентация Apple состоится 20 апреля и пройдёт в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park. Следить за ним можно будет через официальный сайт компании с 19:00 по Москве. Ожидается показ iPad Pro с экраном mini-LED, iPad mini 6, приставки с динамиком и веб-камерой, Apple TV 6 и нескольких других устройств.