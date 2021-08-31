Дебаты в России предложили вернуть к формату 1990-х годов

Политические дебаты в России, по мнению экспертов ЭИСИ, должны вернуться к формату телешоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Чтобы предвыборные дебаты стали интересны избирателям, в них необходимо добавить элемент шоу. Примером является жесткий спор 1995 года между политиками Борисом Немцовым и Владимиром Жириновским, обливших друг друга соком в прямом эфире, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли»). В нынешнем виде дебаты скучны и не интересуют россиян, подтверждают социологи.

Соцопросы показали, что лишь 17% опрошенных смотрели дебаты по телевизору, рассказал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Резонансность дебатов низкая, преобладает их негативная оценка. Люди хотят слышать от участников о развитии страны, об улучшении своего материального положения, о реализации мер социальной поддержки. Людям важны четкие позиции и яркие заявления. Когда политики начинают пересказывать озвученное ранее, — это неинтересно», — прокомментировал исследование Мамонов.

Чтобы дебаты стали интересными, они должны превратиться в настоящее шоу, считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Американская школа дебатов должна стать примером для российских политиков, считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такой формат зародился в США. В России примеры удачных дебатов (в формате телешоу) единичны, продолжает эксперт. В качестве примера он назвал жесткий спор 1995 года между политиками Борисом Немцовым и Владимиром Жириновским, обливших друг друга соком в прямом эфире. «Дебаты — это прежде всего телепродукт, а не вещь, где в идеальном мире обсуждается избирательная кампания, программы и т. д. У нас это массовый забег лыжников-любителей, а в США — дело профессионалов. Там существует политическая культура, будущих политиков с детства готовят к дебатам», — пояснил Кузнецов.

Придумать какую-то форму политических дебатов, которая привлекла бы зрителей, не просто, поскольку зрители и пользователи интернета и так не успевают следить за огромным количеством производимого контента, считает заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак. По его словам, «информационная повестка и технологии диктуют моду на формат». Это означает, что если в интернете популярны истории (сторитейлз), в которых есть интрига и конфликт, то же самое должно быть и в формате предвыборных дебатов. «Дебаты в классическом смысле выглядят странно для большей части аудитории с точки зрения драматургии. Люди понимают, что сценарий и конфликт заранее оговорены», — пояснил Табак.

Кроме того, современные люди далеки от политики, продолжает эксперт. Если в 1990-е годы у россиян было немного развлечений, то сегодня интернет, соцсети, мессенджеры расширили их возможности и границы, отметил Табак. «Для людей политика и политики уходят на другой план. Классические дебаты не будут вызывать интереса у аудитории. Вопрос ведь в смысловой части: кандидаты должны говорить то, что срезонирует, вызовет интерес у зрителей», — подчеркивает эксперт.

Политтехнолог Марат Баширов считает, что в дебатах должны участвовать первые лица партийных списков. Тогда споры будут интересны массовой аудитории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многое зависит и от того, кто именно будет участвовать в дебатах, убежден политтехнолог Марат Баширов. «Сегодняшняя форма тоже может быть интересна избирателям, если там начнут участвовать первые лица», — сказал он.

Чтобы изменить формат и сделать дебаты интересными зрителям, нужно поменять законодательство, объясняет президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. В действующем законе формат прописан жестко, и СМИ вынуждены следовать ему. «Сейчас мы загнали телевидение в рамки», — резюмировал эксперт.