Курганцам бесплатно отдали котельную, спасшую их от катастрофы

Инвестор вложил в объект более 24 миллионов рублей

07 апреля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Так выглядит котельная, которую передали жителям поселка Курорт Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» Депутаты думы Петуховского муниципального округа (Курганская область) единогласно приняли предложение частного инвестора о безвозмездной передаче муниципалитету котельной в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Это очень важный для населенного пункта объект: в свое время он помог жителям избежать техногенной катастрофы. «Котельная изначально рассматривалась как социальный проект, оказывающий жизненно важную услугу, — заявил на заседании представительного органа власти 31 марта заместитель генерального директора по правовой работе ООО „Аквакультура Зауралья“ Герман Козловский. — Именно поэтому мы и приняли решение о безвозмездной передаче имущества, в строительство и оборудование которого инвестировано 24,6 млн рублей». C обслуживанием проблем не будет, несмотря на санкции Котельная поселка Курорт была введена в эксплуатацию в 2016 году. Все затраты профинансированы ООО «Аквакультура Зауралья» без привлечения государственных средств и без увеличения тарифа для населения. «Строительство новой котельной в поселке Курорт велось в условиях, когда старая котельная находилась в аварийном, практически полуразрушенном состоянии. Строительство осуществлялось ударными темпами — началось в апреле 2016 года и завершилось в том же году к началу отопительного сезона», — рассказал об истории вопроса Герман Козловский, отметив, что таким образом поселок Курорт был спасен от возможной техногенной катастрофы. Старая котельная поселка Курорт «Озеро Медвежье» в 2016 году Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» Объект находился в полуразрушенном состоянии Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» Поселку грозила техногенная катастрофа Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» Решение о безвозмездной передаче котельной в собственность Петуховского муниципального округа было принято 25 марта на общем собрании участников ООО «ТеплоКурорт» (дочернее общество «Аквакультуры Зауралья» — оператор котельной). Согласно отчету независимого оценщика, текущая рыночная стоимость передаваемого имущества составляет 17,8 млн рублей. Речь, в частности, идет о здании котельной (10,4 млн рублей), об оборудовании (5,6 млн рублей), инженерных коммуникациях (1,8 млн рублей). В настоящее время состояние оборудования «не просто удовлетворительное, оно хорошее. Все оборудование в исправном состоянии», пояснил на заседании думы Козловский. «Котельная находится в быстровозводимом здании, построенном с использованием сэндвич-панелей. Все оборудование, включая три котла, отечественного производства. Это позволяет производить бесперебойное обслуживание и ремонт, несмотря на санкции», — добавил он. Новая котельная поселка Курорт «Озеро Медвежье» Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» «Текущий отопительный сезон мы закончим. Ведется договорная работа с потребителями и по поставкам угля, электроэнергии и прочим услугам», — также сообщил представитель инвестора. Кроме того, у котельной есть запас мощности для подключения новых потребителей, что немаловажно в связи с разворачиваемыми в поселке стройками (ремонт и реконструкция санатория «Озеро Медвежье», которые проводят власти Курганской области). «Котельная рассчитана на мощность 2,5 Гкал/час, а мы сейчас ее используем на 1,5 Гкал/час. В свое время даже предлагали курорту подключиться к нам», — заявила на заседании думы директор теплоснабжающей организации Зинаида Акатьева. Почему инвестор отказался от котельной Котельная отработала шесть отопительных сезонов, каждый из которых был убыточным. Причина этого — сверхнормативные потери тепла в аварийной теплосети, принадлежащей муниципалитету. Общая сумма убытков превысила 19 млн рублей. Убытки котельной покрывались ООО «Аквакультура Зауралья», за счет средств которого ежегодно закупался уголь, уточняет представитель предприятия. «Прошу уважаемых депутатов обратить внимание, что мы передаем не предприятие с убытками, долгами, а мы передаем активы предприятия в виде источника тепловой энергии — оборудованной котельной. При этом я подчеркиваю, что „ТеплоКурорт“ продолжает работать, а инвестор надеется на продолжение сотрудничества с администрацией по этому и по другим проектам», — закончил свое выступление на заседании думы Герман Козловский. Торжественная церемония открытия новой котельной поселка Курорт «Озеро Медвежье» в 2016 году Фото: ООО «Аквакультура Зауралья» Во время обсуждения вопроса перед голосованием заместитель главы Петуховского муниципального округа, начальник управления ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Петуховского муниципального округа Антон Волков отметил: «Цена принимаемого сегодня решения такова, чтo либо мы берем уже готовый имеющийся объект стоимостью в 18 млн рублей, либо строим с нуля, и это будет стоить уже 43 млн рублей». «Я понимаю, что наш ждут убытки, большой объем работы, но на сегодняшний момент бюджет района исключает выше озвученные затраты. И хочется сказать спасибо за такой большой подарок», — заявил чиновник. После заседания думы Герман Козловский, отвечая на вопрос, есть ли в перспективе у компании аналогичные проекты и планы, заявил, что «завершение шестилетнего проекта по теплоснабжению поселка Курорт высвободит ресурсы для инвестиций в Петуховском районе». «ООО „Аквакультура Зауралья“ рассматривает несколько направлений для бизнес-планирования, в том числе в сфере рекреационного туризма», — также добавил он.

Депутаты думы Петуховского муниципального округа (Курганская область) единогласно приняли предложение частного инвестора о безвозмездной передаче муниципалитету котельной в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Это очень важный для населенного пункта объект: в свое время он помог жителям избежать техногенной катастрофы. «Котельная изначально рассматривалась как социальный проект, оказывающий жизненно важную услугу, — заявил на заседании представительного органа власти 31 марта заместитель генерального директора по правовой работе ООО „Аквакультура Зауралья“ Герман Козловский. — Именно поэтому мы и приняли решение о безвозмездной передаче имущества, в строительство и оборудование которого инвестировано 24,6 млн рублей». C обслуживанием проблем не будет, несмотря на санкции Котельная поселка Курорт была введена в эксплуатацию в 2016 году. Все затраты профинансированы ООО «Аквакультура Зауралья» без привлечения государственных средств и без увеличения тарифа для населения. «Строительство новой котельной в поселке Курорт велось в условиях, когда старая котельная находилась в аварийном, практически полуразрушенном состоянии. Строительство осуществлялось ударными темпами — началось в апреле 2016 года и завершилось в том же году к началу отопительного сезона», — рассказал об истории вопроса Герман Козловский, отметив, что таким образом поселок Курорт был спасен от возможной техногенной катастрофы. Решение о безвозмездной передаче котельной в собственность Петуховского муниципального округа было принято 25 марта на общем собрании участников ООО «ТеплоКурорт» (дочернее общество «Аквакультуры Зауралья» — оператор котельной). Согласно отчету независимого оценщика, текущая рыночная стоимость передаваемого имущества составляет 17,8 млн рублей. Речь, в частности, идет о здании котельной (10,4 млн рублей), об оборудовании (5,6 млн рублей), инженерных коммуникациях (1,8 млн рублей). В настоящее время состояние оборудования «не просто удовлетворительное, оно хорошее. Все оборудование в исправном состоянии», пояснил на заседании думы Козловский. «Котельная находится в быстровозводимом здании, построенном с использованием сэндвич-панелей. Все оборудование, включая три котла, отечественного производства. Это позволяет производить бесперебойное обслуживание и ремонт, несмотря на санкции», — добавил он. «Текущий отопительный сезон мы закончим. Ведется договорная работа с потребителями и по поставкам угля, электроэнергии и прочим услугам», — также сообщил представитель инвестора. Кроме того, у котельной есть запас мощности для подключения новых потребителей, что немаловажно в связи с разворачиваемыми в поселке стройками (ремонт и реконструкция санатория «Озеро Медвежье», которые проводят власти Курганской области). «Котельная рассчитана на мощность 2,5 Гкал/час, а мы сейчас ее используем на 1,5 Гкал/час. В свое время даже предлагали курорту подключиться к нам», — заявила на заседании думы директор теплоснабжающей организации Зинаида Акатьева. Почему инвестор отказался от котельной Котельная отработала шесть отопительных сезонов, каждый из которых был убыточным. Причина этого — сверхнормативные потери тепла в аварийной теплосети, принадлежащей муниципалитету. Общая сумма убытков превысила 19 млн рублей. Убытки котельной покрывались ООО «Аквакультура Зауралья», за счет средств которого ежегодно закупался уголь, уточняет представитель предприятия. «Прошу уважаемых депутатов обратить внимание, что мы передаем не предприятие с убытками, долгами, а мы передаем активы предприятия в виде источника тепловой энергии — оборудованной котельной. При этом я подчеркиваю, что „ТеплоКурорт“ продолжает работать, а инвестор надеется на продолжение сотрудничества с администрацией по этому и по другим проектам», — закончил свое выступление на заседании думы Герман Козловский. Во время обсуждения вопроса перед голосованием заместитель главы Петуховского муниципального округа, начальник управления ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Петуховского муниципального округа Антон Волков отметил: «Цена принимаемого сегодня решения такова, чтo либо мы берем уже готовый имеющийся объект стоимостью в 18 млн рублей, либо строим с нуля, и это будет стоить уже 43 млн рублей». «Я понимаю, что наш ждут убытки, большой объем работы, но на сегодняшний момент бюджет района исключает выше озвученные затраты. И хочется сказать спасибо за такой большой подарок», — заявил чиновник. После заседания думы Герман Козловский, отвечая на вопрос, есть ли в перспективе у компании аналогичные проекты и планы, заявил, что «завершение шестилетнего проекта по теплоснабжению поселка Курорт высвободит ресурсы для инвестиций в Петуховском районе». «ООО „Аквакультура Зауралья“ рассматривает несколько направлений для бизнес-планирования, в том числе в сфере рекреационного туризма», — также добавил он.