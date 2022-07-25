Мишустин перестроил работу правительства РФ

Что означает перераспределение полномочий между вице-премьерами

25 июля 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Членам правительства РФ перераспределили нагрузку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин скорректировал работу правительства. На совещании со своими замами 25 июля он объявил о перераспределении между ними полномочий в сфере развития высоких технологий, недоступных из-за санкций Запада. Эксперты объяснили URA.RU, что это решение главы правительства усиливает командный стиль работы премьера. Вступительное слово Мишустин начал с сообщения о перераспределении полномочий между замами, отметив, что это делается по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть все необходимое, чтобы самостоятельно создавать востребованные экономикой и жителями решения», — заявил премьер. Премьер-министр РФ Андрей Белоусов будет курировать развитие высоких технологий в транспортной отрасли, сообщил глава правительства Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий в области высокоскоростного транспорта, интеллектуальных систем управления и техники нового поколения, сообщил глава правительства. Виктория Абрамченко возьмет на контроль технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, ее загрязнения. «В зоне ответственности Татьяны Голиковой будет ускоренное развитие генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других. Денис Мантуров станет курировать создание ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронную компонентную базу и квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором», — уточнил премьер. Вопросами развития технологий в атомной и водородной промышленности займется вице-премьер РФ Александр Новак, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросами технологий атомной и водородной энергетики декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа займется Александр Новак, продолжил Мишустин. «Помимо этого он станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные. Марат Хуснуллин будет отвечать за экологический, технологический и строительный надзор. Дмитрий Чернышенко назначается куратором таких направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов», — пояснил глава правительства РФ. Новых полномочий не получили три вице-премьера. Алексей Оверчук продолжит курировать вопросы международной политики, Юрий Трутнев — координировать Дальневосточные регионы, Дмитрий Григоренко — контролировать работу исполнительных органов власти. Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать внедрение технологий в экологическом, технологическом и строительном надзоре, сказал Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на новые полномочия, вице-премьеры по-прежнему будут координировать работу «министерств и ведомств по всем этим вопросам», подчеркнул Мишустин. «На что хочу обратить ваше внимание: решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами», — сказал в заключении премьер. Корректировка полномочий вице-премьеров — новая волна укрепления правительства, уверены эксперты. Сейчас вице-премьеры отвечают за определенные отрасли, 19 июля 2021 года им поручили курировать федеральные округа, а с 25 июля им добавили контроль над высокотехнологичным развитием. Эксперты считают, что новое разделение полномочий между вице-премьерами усиливает командный стиль работы Мишустина. Михаил Мишустин усилил командную работу правительства РФ, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение вице-премьеров кураторами высокотехнологичных направлений усилило группу Мишустина в правительстве, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Новые полномочия логически вытекают из функционала, который уже есть у вице-премьеров. В результате их перераспределения, несколько снизилось влияние Белоусова, так как раньше высокие технологии были в его ведении, как первого вице-премьера. В тоже время усилилась группа самого премьер-министра, к которой относятся Хуснуллин, Абрамченко, Чернышенко», — рассказал эксперт. Темы, которые курируют некоторые вице-премьеры, пересекаются, это говорит о том, что Мишустин делает упор на командную работу, отмечает политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Пересекающиеся темы есть у Новака с Мантуровым. Первый отвечает за атомную промышленность, второй — за атомный надзор. Один должен подстраховывать другого. Это говорит о том, что Мишустин усилил командный стиль работы — результат каждого должен быть полезен всему правительству», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти РФ готовят новый план ухода от санкций Запада Распределение полномочий между вице-премьерами — управленческий шаг Мишустина, который позволит сфокусироваться на развитии новых технологий в различных отраслях, полагает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Премьер быстро уловил триггер, исходящий от президента. И дал оперативную обратную связь. У каждого вице-премьера возникла точка, за которую он будет отвечать помимо выполнения своих обязанностей. Это больше работа с информацией, работа с будущим. Дополнительную нагрузку не получили три вице-премьера. Это связано с тем, что они имеют узкие направления работы и расширить их полномочия невозможно», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин скорректировал работу правительства. На совещании со своими замами 25 июля он объявил о перераспределении между ними полномочий в сфере развития высоких технологий, недоступных из-за санкций Запада. Эксперты объяснили URA.RU, что это решение главы правительства усиливает командный стиль работы премьера. Вступительное слово Мишустин начал с сообщения о перераспределении полномочий между замами, отметив, что это делается по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть все необходимое, чтобы самостоятельно создавать востребованные экономикой и жителями решения», — заявил премьер. Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий в области высокоскоростного транспорта, интеллектуальных систем управления и техники нового поколения, сообщил глава правительства. Виктория Абрамченко возьмет на контроль технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, ее загрязнения. «В зоне ответственности Татьяны Голиковой будет ускоренное развитие генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других. Денис Мантуров станет курировать создание ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронную компонентную базу и квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором», — уточнил премьер. Вопросами технологий атомной и водородной энергетики декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа займется Александр Новак, продолжил Мишустин. «Помимо этого он станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные. Марат Хуснуллин будет отвечать за экологический, технологический и строительный надзор. Дмитрий Чернышенко назначается куратором таких направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов», — пояснил глава правительства РФ. Новых полномочий не получили три вице-премьера. Алексей Оверчук продолжит курировать вопросы международной политики, Юрий Трутнев — координировать Дальневосточные регионы, Дмитрий Григоренко — контролировать работу исполнительных органов власти. Несмотря на новые полномочия, вице-премьеры по-прежнему будут координировать работу «министерств и ведомств по всем этим вопросам», подчеркнул Мишустин. «На что хочу обратить ваше внимание: решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами», — сказал в заключении премьер. Корректировка полномочий вице-премьеров — новая волна укрепления правительства, уверены эксперты. Сейчас вице-премьеры отвечают за определенные отрасли, 19 июля 2021 года им поручили курировать федеральные округа, а с 25 июля им добавили контроль над высокотехнологичным развитием. Эксперты считают, что новое разделение полномочий между вице-премьерами усиливает командный стиль работы Мишустина. Назначение вице-премьеров кураторами высокотехнологичных направлений усилило группу Мишустина в правительстве, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Новые полномочия логически вытекают из функционала, который уже есть у вице-премьеров. В результате их перераспределения, несколько снизилось влияние Белоусова, так как раньше высокие технологии были в его ведении, как первого вице-премьера. В тоже время усилилась группа самого премьер-министра, к которой относятся Хуснуллин, Абрамченко, Чернышенко», — рассказал эксперт. Темы, которые курируют некоторые вице-премьеры, пересекаются, это говорит о том, что Мишустин делает упор на командную работу, отмечает политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Пересекающиеся темы есть у Новака с Мантуровым. Первый отвечает за атомную промышленность, второй — за атомный надзор. Один должен подстраховывать другого. Это говорит о том, что Мишустин усилил командный стиль работы — результат каждого должен быть полезен всему правительству», — уточнил собеседник. Распределение полномочий между вице-премьерами — управленческий шаг Мишустина, который позволит сфокусироваться на развитии новых технологий в различных отраслях, полагает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Премьер быстро уловил триггер, исходящий от президента. И дал оперативную обратную связь. У каждого вице-премьера возникла точка, за которую он будет отвечать помимо выполнения своих обязанностей. Это больше работа с информацией, работа с будущим. Дополнительную нагрузку не получили три вице-премьера. Это связано с тем, что они имеют узкие направления работы и расширить их полномочия невозможно», — резюмировал эксперт.