20:54 03 мая 2017 0

Покемоны резко ограничили зрительную аудиторию новой серии "Симпсонов" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский телеканал 2×2 отказался от демонстрации эпизода популярного во всем мире мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой Гомер Симпсон занимается ловлей покемона в храме.

Руководство телеканала в оправдание заявило, что не собирается транслировать контент, который может скомпрометировать канал, вызвав неоднозначную реакцию в обществе, передает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, что в одной из серий 28 сезона «Симпсонов» жители города играют в аналог Pokemon Go — Peekimon Get, а Гомер с помощью игры ловит покемона в храме. После этого представители РПЦ заявили, что необходимо изменить возрастной ценз сериала, чтобы оградить российских школьников от его просмотра.