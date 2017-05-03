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03 мая 2017
20:54  03 мая 2017 0

Российский телеканал отказался показывать серию, где Симпсоны ловят покемонов в церкви

Жара в Екатеринбурге, вандализм, уличное искусство, pokemon go, покемоны
Покемоны резко ограничили зрительную аудиторию новой серии "Симпсонов"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Российский телеканал 2×2 отказался от демонстрации эпизода популярного во всем мире мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой Гомер Симпсон занимается ловлей покемона в храме.

Руководство телеканала в оправдание заявило, что не собирается транслировать контент, который может скомпрометировать канал, вызвав неоднозначную реакцию в обществе, передает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, что в одной из серий 28 сезона «Симпсонов» жители города играют в аналог Pokemon Go — Peekimon Get, а Гомер с помощью игры ловит покемона в храме. После этого представители РПЦ заявили, что необходимо изменить возрастной ценз сериала, чтобы оградить российских школьников от его просмотра.

Лев Истомин
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