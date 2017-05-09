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09 мая 2017
08 мая 2017
11:33  09 мая 2017 0

Сергей Шойгу поздравил всех россиян с Днем Победы

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей ШойгуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Шойгу поздравил всех россиян с Днем Победы. Министр обороны России опубликовал обращение на сайте своего ведомства.

Глава Минобороны написал, что день 9 Мая является «символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа» и навеки вписан в мировую историю.

«Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу», — цитирует «Русская планета» слова Сергея Шойгу.

Как добавляет телеканал 360, министр обороны особо отметил, что боевые традиции фронтовиков сейчас достойно продолжают современные защитники Отечества, которые честно выполняют свой воинский долг и надежно охраняют безопасность России.

Евгений Лазарев
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