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18 мая 2017
15:46  18 мая 2017 0

В Сети появилось видео аварии в Турции, где перевернулся автобус с украинцами

Россиян в автобусе не былоФОТО: Youtube Телеканал 360

Турецкие СМИ опубликовали видеозапись с места аварии, в результате которой разбился автобус с туристами. В ДТП, произошедшем на юго-западном шоссе страны. По предварительным данным, пострадали 18 человек, россиян среди них не было.

«На данный момент мы проверяем эту информацию. Пока официально сообщить ничего не можем», — сообщил представитель генконсульства Антальи, передает телеканал 360. Позже пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова подтвердила, что граждан России среди пострадавших в аварии не было.

«По информации губернаторства Мугла, в автобусе находились граждане Украины, россиян там не было. По этой причине длину дорожной поверхности, причину аварии, количество пострадавших мы не выясняем», — передает слова Касимовой «Национальное агентство новостей».

Семен Гринберг
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