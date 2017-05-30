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30 мая 2017
18:41  30 мая 2017 0

В МИД России заявили об угрозе японского химического оружия

Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряды химоружия
Боеприпасы захоронены в руслах рекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Природа России находится под угрозой из-за химического оружия, оставленного японской Квантунской армией в Китае во времена Второй мировой войны.

Обеспокоенность ситуацией выразил замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля вооружений Владислав Антонюк, пишет «Интерфакс». «Мы мониторим ситуацию постоянно, существует угроза для Дальнего Востока, поскольку многие боеприпасы были захоронены в руслах рек, которые в общем-то трансграничны», — подчеркнул он на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

За ликвидацию остатков химоружия ответственна японская сторона. Она использует технологию подрыва, которая не подразумевает высокие темпы, пояснил Антонюк. Поэтому процесс уничтожения «может затянуться на многие десятилетия», считает представитель МИД РФ.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 мая спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия имеет неопровержимые доказательства того, что события в сирийском Хан-Шейхуне, связанные с применением химоружия, являются провокацией.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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