{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
11:54  31 мая 2017 0

Роскомнадзор напомнил PornHub об обещанной премиум-подписке за разблокировку

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Роскомнадзор попросил премиум-подписку на порносайтФото: Анна Майорова © URA.RU

Один из крупнейших порносайтов — PornHub — пообещал сотрудникам Роскомнадзора премиум-аккаунты в случае снятия блокировки портала в России. Ранее шутку на эту тему на интернет-конференции в Санкт-Петербурге произнес официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Феликс Зинатуллин объявил, что видел, как представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский потребовал у PornHub обещанный премиальный аккаунт со сцены Санкт-Петербургской интернет-конференции, пишет «Федеральное агентство новостей». В комментариях к этому посту SMM-менеджер порноресурса Дмитрий Колодин написал: «Феликс, Вадим получит премиум, когда проснётся офис в Канаде».

Отвечая на вопрос «Ленты.ру», Ампелонский подтвердил, что шутил на эту тему на интернет-конференции.

PornHub был заблокирован по решению суда в Краснодарском крае. Спустя полтора года ограничения были сняты, напоминает телеканал 360. Когда пользователь хочет зайти на страницу ресурса, появляется сообщение, что сайт недоступен для несовершеннолетних.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров