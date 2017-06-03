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03 июня 2017
Главные новости Москвы
18:43  03 июня 2017 0

Мальчишки в США играют в Путина. Американцы откровенничают на форуме в Петербурге

Клипарт. Челябинск., футболка, вежливый, путин
Мода "на русское" пришла в Штаты вопреки санкциямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские мальчишки играют «в Путина», а русский акцент входит в моду на улицах США. Об этом рассказали на Санкт-Петербургском экономическом форуме американские бизнесмены.

Забавный факт сообщил «Gazeta.ру» ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ и советник российского президента, Антон Кобяков. «Они сами это рассказывают. Они сами говорят, что мальчишки у них во дворах играют в [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

Также Кобяков выразил полушутливую надежду, что американские гости ПМЭФ не будут подвергунты санкциям за участие в форуме. «В общей сложности из Штатов приехало более 560 человек — 140 компаний», — добавил он.

Владимир Васин
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