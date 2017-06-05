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05 июня 2017
21:00  05 июня 2017 1

В Екатеринбурге расстеклят балконы за счет жильцов, россиян нужно вооружить, Поклонская без мужа. Главное за день — на «URA.RU»

Наталья Поклонская свободна для отношенийФото: Константин Михальчевский / URA.RU

Перед вами наша ежедневная подборка лучших новостей и тем за день. Мы можем присылать вам такую же на почту, если оставите нам свой адрес.

И вот самое интересное за день:

Жителям Екатеринбурга придется расстеклять балконы к чемпионату мира по футболу за свой счет. В список попали 2056 домов — наверняка и ваш тоже в списке.

Тверской трагедии (пенсионер застрелил девять человек из ружья) можно было бы избежать, если бы у всех россиян было оружие. Наш колумнист утверждает: вооруженные люди гораздо дисциплинированнее, а против свободного владения оружием выступает криминал.

«Мясной король» Тюмени решил обанкротить свой бизнес, чтобы не делиться им с женой. А до того он выгнал ее вместе с детьми из дома и предложил арендовать у него же другой свой дом.

В Екатеринбурге начали судить бывшего полицейского, который решил стать киллером и убить своего начальника — генерала Тимониченко. Адвокат обвиняемого уверен: они добьются полной невиновности.

Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужем. Изменения в личной жизни выяснились почти случайно.

И немножко о грустном: Екатеринбург встал в пробку, которая войдет в историю своей рекордной длиной. И это даже не центр города!

Иван Шумков
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