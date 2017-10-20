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20 октября 2017
16:14  20 октября 2017 0

Ученые призвали не уступать место пожилым ради их же пользы

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Людям преклонного возраста посоветовали больше двигатьсяФото: depositphotos.com © URA.RU

По мнению британских ученых, современному обществу следует отказаться от традиции уступать место в общественном транспорте пожилым людям.

В исследовании, опубликованном в авторитетном научном издании British Medical Journal, говорится, что не нужно уступать место в автобусе старикам. Специалисты уверены, что такая мера поможет пожилым людям сохранить свое здоровье.

Ученые пришли к выводу, что стоячая езда в транспорте может стать хорошей физической нагрузкой для пожилых. По словам исследователей, это позволит людям пенсионного возраста почувствовать себя моложе. Болезни у старшего поколения часто вызваны отсутствием активности, отмечают специалисты.

Кроме того, ученые советуют людям преклонного возраста больше двигаться, ходить пешком и использовать лестницу вместо лифта.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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