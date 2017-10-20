Ученые призвали не уступать место пожилым ради их же пользы

По мнению британских ученых, современному обществу следует отказаться от традиции уступать место в общественном транспорте пожилым людям.
В исследовании, опубликованном в авторитетном научном издании British Medical Journal, говорится, что не нужно уступать место в автобусе старикам. Специалисты уверены, что такая мера поможет пожилым людям сохранить свое здоровье.
Ученые пришли к выводу, что стоячая езда в транспорте может стать хорошей физической нагрузкой для пожилых. По словам исследователей, это позволит людям пенсионного возраста почувствовать себя моложе. Болезни у старшего поколения часто вызваны отсутствием активности, отмечают специалисты.
Кроме того, ученые советуют людям преклонного возраста больше двигаться, ходить пешком и использовать лестницу вместо лифта.