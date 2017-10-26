06:30 26 октября 2017 0

Россияне все реже приобретают товары в оффлайне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За первые шесть месяцев 2017 года объем онлайн-транзакций, совершенных россиянами, вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», общая сумма онлайн-платежей составила 1 триллион рублей.

Всплеск активности россиян в интернете во многом связан с внедрением системы онлайн-платежей для услуг ЖКХ, штрафов и налогов, а также с восстановлением потребительской активности. Отмечается, что больше всего россиянам нравятся платежи через sms-сообщения: Таких операций в первом полугодии зафиксировано 15 миллионов по сравнению с 11 миллионами годом ранее. Эксперты уверены, что развитие онлайн-платежей позволит сделать финансовые потоки в стране более прозрачными.

«Игроки рынка четко осознают, что цифровой банкинг — это не только имидж и оптимизация затрат, но и реальный, высокоэффективный инструмент генерации дохода, полнофункциональный маркетплейс, позволяющий в режиме онлайн направить клиенту персональное предложение, застраховать риски, предоставить кредитную историю, продать авиабилеты или другие нефинансовые продукты», — отметила в беседе с «Известиями» директор сервиса по дистанционному банковскому обслуживанию Faktura.ru Майя Глотова.

Серьезная доля интернет-платежей приходится на оплату товаров, которые не требуют физической доставки — игры, фильмы, музыка, а также авиабилеты, оплата мобильного телефона интернет-услуг. Кроме того, торговля в сети стала более популярной благодаря упрощающейся с каждым днем системе переводов денег с карты на карты.

«Мы ожидаем, что этот рынок будет органически увеличиваться, как минимум на 30% ежегодно. В течение 4—5 лет большая часть интернет-покупок станут полностью безналичными. Будущее таких сервисов — это бонусные программы банков, которые позволяют получать повышенный кэшбэк за интернет-покупки», — уверяет начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров.