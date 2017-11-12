03:18 12 ноября 2017 0

Последним, кто обвинил кинозвезду, стал актер Энди Хольтзман ФОТО: Wikimedia Commons, Richardc39

Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны известного актера Кевина Спейси достигло пятнадцати человек. Последним, кто публично обвинил звезду Голливуда, стал актер Энди Хольтзман.

Со слов Хольтзман, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на театральном фестивале в Нью-Йорке. Актеру тогда было 27 лет, а Спейси был на пять лет его старше, но уже завоевывал популярность. Опасаясь увольнения, Хольтзман не стал заявлять о случившемся в полицию.

На сегодняшний день это самый ранний известный публике инцидент сексуальных приставаний голливудского актера, передает РИА «Новости».

Напомним, актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси. После этого обладатель Оскара признался, что он гей, но заявил, что не помнит инцидента с коллегой. Позднее сын актера Ричарда Дрейфуса также обвинил кинозвезду в домогательствах. По его словам, Спейси приставал к нему, когда ему только исполнилось 18 лет. Сейчас голливудский актер проходит курс лечения от сексуальной зависимости в клинике «Мидоуз».

Кевин Спейси известен зрителю своими ролями в фильмах «Красота по-американски», «Планета Ка-Пэкс», «Подозрительные лица», «Жизнь Дэвида Гейла», а также нашумевшем политическом сериале «Карточный домик». Актер является лауреатом многочисленных наград, в том числе двух премий «Оскар» и одного «Золотого глобуса».