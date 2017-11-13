Жванецкий признался, что пересматривает концерты Задорнова после его смерти

11:08 13 ноября 2017 0

Жванецкий рассказал, что ему очень не хватает коллеги Фото: Wikimedia Commons

Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий рассказал о переживаниях, связанных со смертью своего коллеги Михаила Задорнова. Он отметил, что их нередко сравнивали и сопоставляли, чего сейчас сатирику будет не хватать.

Жванецкий поделился, что у них с Задорновым были хорошие отношения, хоть их и нельзя назвать дружбой, — сатириков объединяла одна профессия, передает «Экспресс-газета». Несмотря на то что они порой искоса смотрели друг на друга, Михаил Жванецкий признался, что сейчас ему очень не хватает тезки.

Сатирик отметил талант ушедшего из жизни сатирика и добавил, что их имена очень часто упоминались вместе и сравнивались, поэтому присутствие Задорнова было естественным и даже необходимым. «Из двух фамилий осталась одна, все равно что из двух родителей — одного нет, очень и очень печально», — подытожил писатель. Жванецкий также отметил, что сейчас, после смерти коллеги, слушает его концерты, сообщает издание.

Михаил Задорнов скончался на 69-м году жизни от онкологического заболевания. Артист предпочел не лечиться, а провести оставшееся время в кругу друзей, передавала «Национальная служба новостей». В Москве собралось несколько десятков человек, для того чтобы попрощаться с писателем, сообщало ранее «Федеральное агентство новостей». Многие из собравшихся заявили, что творчество сатирика позволило им переосмыслить их повседневную жизнь.