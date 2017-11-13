{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:08  13 ноября 2017 0

Жванецкий признался, что пересматривает концерты Задорнова после его смерти

Жванецкий рассказал, что ему очень не хватает коллегиФото: Wikimedia Commons

Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий рассказал о переживаниях, связанных со смертью своего коллеги Михаила Задорнова. Он отметил, что их нередко сравнивали и сопоставляли, чего сейчас сатирику будет не хватать.

Жванецкий поделился, что у них с Задорновым были хорошие отношения, хоть их и нельзя назвать дружбой, — сатириков объединяла одна профессия, передает «Экспресс-газета». Несмотря на то что они порой искоса смотрели друг на друга, Михаил Жванецкий признался, что сейчас ему очень не хватает тезки.

Сатирик отметил талант ушедшего из жизни сатирика и добавил, что их имена очень часто упоминались вместе и сравнивались, поэтому присутствие Задорнова было естественным и даже необходимым. «Из двух фамилий осталась одна, все равно что из двух родителей — одного нет, очень и очень печально», — подытожил писатель. Жванецкий также отметил, что сейчас, после смерти коллеги, слушает его концерты, сообщает издание.

Михаил Задорнов скончался на 69-м году жизни от онкологического заболевания. Артист предпочел не лечиться, а провести оставшееся время в кругу друзей, передавала «Национальная служба новостей». В Москве собралось несколько десятков человек, для того чтобы попрощаться с писателем, сообщало ранее «Федеральное агентство новостей». Многие из собравшихся заявили, что творчество сатирика позволило им переосмыслить их повседневную жизнь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров