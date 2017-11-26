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26 ноября 2017
25 ноября 2017
00:37  26 ноября 2017 0

Кончита Вурст собирается обзавестись недвижимостью в России

Том Нойверт стал известен всему миру после победы на Евровидении 2014 годаФото: Wikimedia Commons

Австрийский эстрадный исполнитель Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил о своих планах на приобретение в Санкт-Петербурге одного из особняков. Певец находится сейчас в северной столице, куда приехал на закрытие международного ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

«Я искренне думала, что меня уже будет сложно удивить восхитительной архитектурой, потому что я живу в Вене, — цитирует „Росбалт“ заявление Вурст-Нойвирта. — У нас таких помпезных, изысканных зданий огромное количество. Но у вас здесь дворец за дворцом. Я хочу себе один купить!»

Певец, больше известный по своему сценическому образу, отметил, что у него не возникло никаких проблем с визитом на ЛГБТ-фестиваль в России, а также пояснил, кем же именно его считать — мужчиной или женщиной.

«Если вы видите Кончиту, то Кончита. Если вы видите во мне Тома, то будет странно обращаться ко мне как к Кончите», — сообщил Нойвирт.

В рамках фестиваля Кончита Вурст представила фильм «Кот», а также дала небольшой концерт, пишут «Известия».

Евгений Александров
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