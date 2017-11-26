Австрийский эстрадный исполнитель Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил о своих планах на приобретение в Санкт-Петербурге одного из особняков. Певец находится сейчас в северной столице, куда приехал на закрытие международного ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».
«Я искренне думала, что меня уже будет сложно удивить восхитительной архитектурой, потому что я живу в Вене, — цитирует „Росбалт“ заявление Вурст-Нойвирта. — У нас таких помпезных, изысканных зданий огромное количество. Но у вас здесь дворец за дворцом. Я хочу себе один купить!»
Певец, больше известный по своему сценическому образу, отметил, что у него не возникло никаких проблем с визитом на ЛГБТ-фестиваль в России, а также пояснил, кем же именно его считать — мужчиной или женщиной.
«Если вы видите Кончиту, то Кончита. Если вы видите во мне Тома, то будет странно обращаться ко мне как к Кончите», — сообщил Нойвирт.
В рамках фестиваля Кончита Вурст представила фильм «Кот», а также дала небольшой концерт, пишут «Известия».