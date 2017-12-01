В блинной Красноярска презентовали «Собчак-бургер» с кониной. ФОТО

Блюдо с именем кандидата обойдется посетителям в 399 рублей
В одной из блинных Красноярка появилось блюдо в честь кандидата в президенты Ксении Собчак. По словам владельцев заведения, «Собчак-бургер» с кониной появился в результате недоразумения.
В блинной утверждают, что блюдо с провокационным названием появилось после того, как дизайнер меню плохо расслышал его истинное название название — «Чак-бургер». Теперь продукт пользуется бешеной популярностью у посетителей, несмотря на солидную цену — 399 рублей.
Ранее Красноярск уже отмечался в новостной ленте в связи с предвыборной компанией Собчак. Житель сибирского мегаполиса решил отговорить телеведущую от выдвижения в президенты и набил татуировку с ее лицом и лозунгом «Против всех».