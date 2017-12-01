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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:40  01 декабря 2017 0

В блинной Красноярска презентовали «Собчак-бургер» с кониной. ФОТО

Новая бургерная Volk Burgers. Екатеринбург, еда, бургер
Блюдо с именем кандидата обойдется посетителям в 399 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В одной из блинных Красноярка появилось блюдо в честь кандидата в президенты Ксении Собчак. По словам владельцев заведения, «Собчак-бургер» с кониной появился в результате недоразумения.

В блинной утверждают, что блюдо с провокационным названием появилось после того, как дизайнер меню плохо расслышал его истинное название название — «Чак-бургер». Теперь продукт пользуется бешеной популярностью у посетителей, несмотря на солидную цену — 399 рублей.



Ранее Красноярск уже отмечался в новостной ленте в связи с предвыборной компанией Собчак. Житель сибирского мегаполиса решил отговорить телеведущую от выдвижения в президенты и набил татуировку с ее лицом и лозунгом «Против всех».

Сергей Макеев
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