Житель Красноярска оригинальным способом решил отговорить Ксению Собчак от выдвижения в президенты: 22-летний Николай Маркелов набил тату с изображением телеведущей, единорогом и лозунгом «Против всех».
«Идея с единорогом появилась тогда, когда парень в маске единорога сорвал Ксении пресс-конференцию. Когда мне делали татуировку, было очень больно. Так вот, Ксюш, не нужно Вам в президенты, не делайте людям больно, как было больно мне», — цитирует Маркелова This is Media.
Интересно, что отчаянное решение молодого сибиряка привлекло внимание самой телеведущей. Она уточнила в комментариях под фото «ВКонтакте», настоящая ли татуировка. В ответ на это Маркелов заметил, что готов лично продемонстрировать подлинность работы татуировщика, если Собчак посетит предвыборный штаб в Красноярске.