{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
20:07  18 ноября 2017 0

Сибиряк набил тату с лицом Собчак. Она ему ответила. ФОТО

Красноярец пообещал Собчак лично продемонстрировать подлинность татуировкиФОТО: личная страница Николая Маркелова/ сообщество Made in Siberia «Вконтакте»
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Житель Красноярска оригинальным способом решил отговорить Ксению Собчак от выдвижения в президенты: 22-летний Николай Маркелов набил тату с изображением телеведущей, единорогом и лозунгом «Против всех».

«Идея с единорогом появилась тогда, когда парень в маске единорога сорвал Ксении пресс-конференцию. Когда мне делали татуировку, было очень больно. Так вот, Ксюш, не нужно Вам в президенты, не делайте людям больно, как было больно мне», — цитирует Маркелова This is Media.

Интересно, что отчаянное решение молодого сибиряка привлекло внимание самой телеведущей. Она уточнила в комментариях под фото «ВКонтакте», настоящая ли татуировка. В ответ на это Маркелов заметил, что готов лично продемонстрировать подлинность работы татуировщика, если Собчак посетит предвыборный штаб в Красноярске.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров