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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:50  02 декабря 2017 0

Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров обсудит с Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг Украины и СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон проведут 7 декабря встречу в Вене на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]. Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента.

По словам дипломата, на встрече, дата которой еще может измениться, стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, в Сирии и КНДР, отмечают «Известия».

Последняя встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в ноябре на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Тогда, как напоминает RT, политики обсуждали проблемы урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги России и США по этому направлению.

Сергей Демин
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