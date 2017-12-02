Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

03:50 02 декабря 2017 0

Сергей Лавров обсудит с Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг Украины и Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон проведут 7 декабря встречу в Вене на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]. Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента.

По словам дипломата, на встрече, дата которой еще может измениться, стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, в Сирии и КНДР, отмечают «Известия».

Последняя встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в ноябре на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Тогда, как напоминает RT, политики обсуждали проблемы урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги России и США по этому направлению.