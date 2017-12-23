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23 декабря 2017
05:48  23 декабря 2017 6

Россиянин после любовной ссоры прыгнул под машину. ВИДЕО

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Молодой человек получил незначительные травмыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Усть-Каменогорске молодой человек намеренно бросился под колеса «Лексуса». На столь отчаянный шаг он решился после ссоры со своей девушкой.

Как сообщает паблик Bad News, инцидент произошел 21 декабря на улице Октябрьской. Парень со своей девушкой прогуливался по улице, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Остановившись возле проезжей части, молодой человек пригрозил подруге броситься под колеса автомобиля, но она никак на это не отреагировала. После этого, он выcкочил на дорогу и бросился под машину.

«Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы УВД. Согласно данным полиции, виновником ДТП является пешеход, выписан административный протокол по статье «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения».

ВИДЕО: паблик в ВК Bad News

В социальных сетях видеоролик вызвал бурю эмоций среди подписчиков. В частности, люди высмеивают поступок парня, считая, что это глупо и бессмысленно: «А нафиг подпрыгнул? надо было поперек дороги ложиться», «Под камаз надо было», «Мужик-истеричка», «Зато в армию не пойдет», «Так и надо решать свои проблемы».

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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