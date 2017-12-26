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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:35  26 декабря 2017 9

Россияне рассказали, почему «косят» от армии

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, контрактная служба, армия россии
84% россиян заявили, что боеспособность российской армии вырослаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили основные причины, по которым россияне уклоняются от службы в армии. 51% опрошенных граждан ответили социологам, что боятся дедовщины, а еще 40% — гибели в горячей точке, говорится в пресс-релизе ВЦИОМ. Исследование прошло в октябре — ноябре 2017 года. В него включили несколько опросов, как среди обычных граждан, так и среди военнослужащих, а также членов их семей и людей допризывного возраста (16-18 лет).

Общий уровень одобрения деятельности Вооруженных сил России достиг исторического максимума — 88% (при 52% пять лет назад), сообщает RT. 78% россиян считают, что российским военным удалось добиться в Сирии поставленных целей. Поддержали дальнейшую войну против терроризма в Сирии 54% опрошенных.

Положительно оценивают бытовые условия в российской армии 64% опрошенных, 8% — отрицательно. Стало больше тех, кто хочет видеть в рядах Вооруженных сил своих родственников (68% против 52% пять лет назад). Еще 84% россиян сообщили, что за последние два-три года повысилась боеспособность российской армии. 64% граждан отметили улучшение общей ситуации в армии в последние несколько лет. В существование военной угрозы России со стороны других стран верят 68%, при этом 93% уверены, что армия способная защитить страну.

Ранее министр обороны РФ, генерал Сергей Шойгу рассказал о начале подготовки к проведению международного военно-технического форума «Армия-2018». Крупное событие должно пройти в августе следующего года, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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