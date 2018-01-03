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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
19:33  03 января 2018 1

В Сети появился снимок «ядерной кнопки» президента США. ФОТО

«Красная кнопка» используется для вызова помощника, уточнил фотографФото: Instagram petesouza

В интернете опубликовали снимок ядерного чемоданчика американского лидера. Их показал бывший официальный фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза.

На одном из архивных снимков видно, как сотрудник Белого дома поднимает на самолет главы государства сумку, в которой находится мобильная точка управления системой стратегической обороны США, передает РИА «Новости».

«God help us» («Да поможет нам Бог»), — подписал фотограф кадр в Instagram. Также он опубликовал снимок «красной кнопки», которая установлена в Овальном кабинете на столе президента США. На нем также видно табличку с надписью «Hard things are hard» («Тяжелые решения принимать трудно») рядом с президентским гербом.

Пит Соуза уточнил, что «красная кнопка» используется не для того, чтобы начать войну, а для вызова помощника. Отметим, фотограф опубликовал снимки после того, как нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, напоминает Nation News.

Юрий Викторов
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