В интернете опубликовали снимок ядерного чемоданчика американского лидера. Их показал бывший официальный фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза.
На одном из архивных снимков видно, как сотрудник Белого дома поднимает на самолет главы государства сумку, в которой находится мобильная точка управления системой стратегической обороны США, передает РИА «Новости».
«God help us» («Да поможет нам Бог»), — подписал фотограф кадр в Instagram. Также он опубликовал снимок «красной кнопки», которая установлена в Овальном кабинете на столе президента США. На нем также видно табличку с надписью «Hard things are hard» («Тяжелые решения принимать трудно») рядом с президентским гербом.
Пит Соуза уточнил, что «красная кнопка» используется не для того, чтобы начать войну, а для вызова помощника. Отметим, фотограф опубликовал снимки после того, как нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, напоминает Nation News.