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04 января 2018
08:44  04 января 2018 1

Трамп ликвидировал комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

Дональд Трамп, трамп дональд
Комиссия по расследованию нарушений на выборах в США была сформирована в мае 2017 годаФото: wikimedia.org/The White House

Комиссия по проверке фальсификаций на выборах президента США 2016 года распущена. Указ об этом подписал глава государства Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Расследование возможных фальсификаций продолжится, но займется им министерству внутренней безопасности США, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Трампа, решение о роспуске комиссии было принято, чтобы избежать «бесконечных судебных распрей за счет средств налогоплательщиков», передают «Известия». Американский президент также отметил, что многие штаты отказались предоставлять комиссии информацию, необходимую для расследования случаев мошенничества на выборах.

«Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования», — отмечается в заявлении американского главы.

Комиссия по расследованию нарушений на выборах в США была сформирована в мае 2017 года. Ее главной задачей было бороться с махинациями на выборах федерального уровня

Наталья Володина
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