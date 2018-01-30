Правительство рассказало, как новые законы изменят жизнь россиян уже в феврале

В правительстве РФ рассказали об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу с 1 февраля 2018 года. Список главных свежих законов опубликовала «Российская газета».
В частности, в начале февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую Пенсионный фонд выплачивает льготным категориям граждан (по стране их более 15,4 миллиона). Также набор социальных услуг, который предоставляется получателям ЕДВ, составит 1075,19 рубля. Он включает в себя лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Со следующего месяца юридические лица и малый бизнес смогут получать синдицированный кредит, который выдается заемщику двумя и более банками, когда заемщик запрашивает особо крупную сумму денег. Объединяться смогут как российские, так и зарубежные банки.
С 1 февраля Минпромторг будет выдавать заключения о причислении товара к зарубежной промышленной продукции, не имеющей аналогов в России. Это будет подталкивать к импортозамещению в российской промышленности, считают эксперты. Экспертизу продукции будут проводить специальные организации, ее стоимость не должна будет превышать 10 тысяч рублей.
Также «Мои документы» (новый бренд МФЦ) будут заставлять выдавать загранпаспорта нового образца. Данную государственную услугу должен будет обязательно предоставлять хотя бы один многофункциональный центр в городе с населением более 100 тысяч человек. Помимо прочего, после 28 февраля у властей в регионах не будет возможности вводить крайние максимальные платы за выполнение действий с недвижимостью. Так, цена кадастровых работ будет зафиксирована между заказчиком и специалистами. Такая норма может усилить материальную нагрузку на россиян.