13:52 02 февраля 2018 4

За стоимость столичной квартиры в Екатеринбурге можно купить весь дом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всероссийское агентство недвижимости ЦИАН составило рейтинг, топ-20 регионов страны, с самыми дорогими предложениями на рынке жилья в строящихся домах. Специалисты компании нашли в каждом из субъектов самые элитные местные новостройки, после чего сравнили их между собой.

С большим отрывом от остальных победила Москва — 1,5 миллиарда рублей за апартаменты площадью более 800 квадратных метров с видом на Кремль и Москву-реку. Как отмечают специалисты компании, за эти деньги можно купить все остальные квартиры в списке, а на сдачу еще и сделать в них дизайнерский ремонт.

Ближе всего по ценам к столице оказались застройщики в Санкт-Петербурге, готовые предложить требовательному покупателю пентхаус в комплексе на берегу Малой Невки за 640 миллионов рублей. В остальных регионах, попавших в список, стоимость элитных квартир была существенно ниже ста миллионов рублей.

На Урале цены на строящееся элитное жилью оказались в несколько раз меньше московских — порядка 20 миллионов рублей в среднем. При этом в рейтинг попало всего три региона — в остальных аналитики ЦИАН не нашли для себя ничего интересного. Так, 16-е место занял Екатеринбург — 22 миллиона рублей за квартиру, площадью 183 квадратных метра, 17-е место — Пермь, 21,3 миллиона за 354,6 кв. м., замыкает рейтинг находящаяся на 20-м месте Тюмень — 17,7 миллиона за 245 кв. м. Отметим, в последних двух городах высокую цену жилья определяет главным образом большая площадь — в пересчете на квадратные метры цены будут почти в два раза ниже екатеринбургских.