Южнокорейские болельщики в первый день Олимпиады в Пхенчхане принесли на соревнования по фигурному катанию несколько российских флагов. Позже в Сети появилось видеоподтвержение поддержки российских олимпийцев со стороны хозяев соревнований.
Флаг России появился в руках пары южнокорейских болельщиков на трибунах во время короткой программы мужского одиночного разряда в командных соревнованиях фигуристов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Российским спортсменам, участвующим в Олимпиаде в нейтральном статусе, напомним, необходимо избегать использования национальных символов. По правилам, установленным Международным олимпийским комитетом, россиянам запрещено использовать флаг страны, прилюдно петь гимн, а также называть себя «российским спортсменом». В отношении болельщиков эти ограничения не действуют. «Сборная России не останется без нашей поддержки, было ясно с самого начала. Конечно, мы поедем в Пхенчхан поддержать ребят. С флагами и с атрибутикой. Никто на рекомендации Международного олимпийского комитета там обращать внимание не будет», — цитирует руководителя Всероссийского союза болельщиков Александра Шпрыгина «Национальная служба новостей».