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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:26  09 февраля 2018 4

Корейские болельщики принесли флаг России на трибуны Олимпиады. ВИДЕО

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
Запрет на использование российского триколора не распространяется на болельщиковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Южнокорейские болельщики в первый день Олимпиады в Пхенчхане принесли на соревнования по фигурному катанию несколько российских флагов. Позже в Сети появилось видеоподтвержение поддержки российских олимпийцев со стороны хозяев соревнований.

Флаг России появился в руках пары южнокорейских болельщиков на трибунах во время короткой программы мужского одиночного разряда в командных соревнованиях фигуристов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российским спортсменам, участвующим в Олимпиаде в нейтральном статусе, напомним, необходимо избегать использования национальных символов. По правилам, установленным Международным олимпийским комитетом, россиянам запрещено использовать флаг страны, прилюдно петь гимн, а также называть себя «российским спортсменом». В отношении болельщиков эти ограничения не действуют. «Сборная России не останется без нашей поддержки, было ясно с самого начала. Конечно, мы поедем в Пхенчхан поддержать ребят. С флагами и с атрибутикой. Никто на рекомендации Международного олимпийского комитета там обращать внимание не будет», — цитирует руководителя Всероссийского союза болельщиков Александра Шпрыгина «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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