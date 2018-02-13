07:47 13 февраля 2018 0

Один из четырех постов студента был против коммунистов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Старом Осколе Белгородской области студента экономико-правового института приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за репосты экстремистских материалов. 24-летний Александр Крузе утверждает, что записи были нужны ему для написания дипломной работы.

Сотрудники ФСБ нашли на его стене в соцсети два противозаконных поста о коммунистах и евреях. Также он опубликовал две записи с фразами Максима Базылева — главы запрещенной в РФ организации «Славянский союз», пишет «Эхо Москвы».

Отец осужденного объяснил, что сын размещал статьи, чтобы привлечь неонацистов на свою страницу, после чего начинал их исследовать, «представившись разными психотипами». В частности, для этого он использовал разные аккаунты. По заявлению осужденного, следствие и суд не рассмотрели тот факт, что на его странице было много публикаций про ужасы нацизма, передает телеканал 360. Факт написания диплома на тему экстремизма также «туда не вошел».

Помимо реального срока, в приговоре обозначен запрет на публикацию в Сети любых материалов в течение полутора лет. Крузе осудили по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в православном храме, заявил, что откажется от российского гражданства. Он был осужден по 282-й и 148-й статьям УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»).