21 февраля в Кургане отметили День защитника Отечества и 100-летие образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Гостем праздника, проходившего в филармонии, стал сенатор Франц Клинцевич, недавно оставивший высокий пост в Совете Федерации.
Выступлению сенатора предшествовало награждение зауральцев, которые проходили службу на ядерном полигоне в Семипалатинске. Медали вручил первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев. Начиная поздравительную речь, Франц Клинцевич отметил, что это награждение задало содержание вечера. «Мы должны понимать, что эти люди ценой своей жизни, испытывая ядерное оружие, обеспечили гарантию нашей стабильности, безопасности и государственного суверенитета. Это люди, которые дали России сегодня возможность разговаривать «на равных», — заявил сенатор.
Рассуждая о героизме русских, Клинцевич вспомнил о десантнике Андрее Федотове, уроженце Шумихи, который участвовал в бою легендарной 9 роты и погиб в возрасте 20 лет. «Когда было представление к награде, присвоение звания Героя, и всю 9 роту представлял я, Андрей Федотов тоже был кандидатом в Герои. Но за тот бой можно было наградить только двоих. А их было шестеро, минимум, которым надо было давать это высокое звание», — рассказал сенатор.
С поздравлениями к присутствующим также обратились глава Кургана Сергей Руденко и депутат областной думы Константин Гладковский. Последний едва сумел сдержать эмоции, говоря о празднике, чем вызвал в зале аплодисменты. После выступлений из рук Франца Клинцевича получили награды зауральские ветераны. Завершился праздник концертом военно-патриотической группы Российского Союза Ветеранов Афганистана «СССР».