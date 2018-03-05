17:57 05 марта 2018 2

В Сети объект сравнили с НЛО Фото: скрин видео secureteam10, YouTube

В Сети с помощью интернет-сервиса Google Earth пользователь обнаружил на острове Южная Георгия, расположенном в Южной Атлантике, следы крушения неопознанного корабля. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой след могло оставить только инопланетное судно.

Судя по оставленному следу, корабль упал сверху и некоторое время скользил по снегу. В интернет-сообществе сделали несколько предположений о принадлежности неопознанного объекта, пишет «Утро.ру». Одни посчитали, что это пропавший в 2014 году малайзийский «Боинг» рейса MH370 Куала-Лумпур — Пекин, другие — что огромная лодка, третьи высказались о схожести с живым существом. Однако исследователи не видят ничего необычного в находке, заявляя, что на видео представлен результат сошедшего ледника.

Видео: secureteam10, YouTube.

На картах Google периодически обнаруживаются загадочные объекты. Ранее «URA.RU» сообщало, что уральский радиолюбитель разглядел на снимках с перевала Дятлова корабль пришельцев. По информации «Национальной службы новостей», международная группа уфологов выявила у берегов местоположение базы инопланетян в Аргентине.