В Киеве озвучили условия для поездки Собчак в Крым

00:36 07 марта 2018 5

Депутат Верховной Рады уверен, что поездку россиянке в Крым могут разрешить Фото: Ігор Мосійчук, Facebook

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак вполне может рассчитывать на разрешение посетить Крым, если она не станет проводить там предвыборную агитацию. Такое мнение озвучил депутат Верховной Рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Конечно, украинская власть может позволить гражданке России Ксении Собчак посетить оккупированный её соотечественниками украинский Крым», — написал нардеп у себя на странице в сети Facebook. — Но она должна быть уведомлена о запрете агитировать за себя как за кандидата в президенты России на нашей территории!»

Напомним, ранее стало известно, что Ксения Собчак официально обратилась к украинским властям с просьбой разрешить ей въезд в Крым. Как писало «URA.RU», кандидат в президенты России, несмотря ни на что, считает Крым украинской территорией.