Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию

Потерять работу в связи с утратой доверия можно только за грубые коррупционные правонарушения
Постановление «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Утвердил документ глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
В положении, прилагаемом к документу, разъясняется, за какие нарушение то или иное лицо может оказаться в данном черном списке. Речь, в частности, идет о преступлениях коррупционного характера, передает РИА «Новости».
По информации генерального прокурора РФ Юрия Чайки, за 2016—2017 годы со службы в связи с утратой доверия были уволены почти полторы тысячи коррупционеров. Как отмечает «Коммерсант», основанием для такого увольнения служат только грубые коррупционные правонарушения.