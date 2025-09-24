Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прилетел в США
Лавров прилетел в США Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Визит Лаврова для участия в мероприятиях 79-й сессии Генассамблеи ООН связан с насыщенной программой переговоров на полях Генассамблеи, а также с традиционной встречей с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В МИД РФ подчеркнули, что у министра запланировано около десяти двусторонних и многосторонних встреч в течение среды, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Помимо встреч с представителями ведущих международных организаций и главами иностранных делегаций, Лавров выступит с речью на пленарном заседании Генассамблеи ООН в субботу, 27 сентября. Встреча с Рубио станет первой за последние четыре года встречей между главами внешнеполитических ведомств России и США.

