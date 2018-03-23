Росгвардия будет охранять российских ВИПов вместо полиции

08:24 23 марта 2018 0

Бойцы Росгвардии получат функции госохраны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Росгвардия получит функции по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Это следует из распоряжения замначальника ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России» подполковника внутренней службы Исы Ялхороева.

Функции госохраны передаются от МВД к Росгвардии, следует из документа, который публикуют «Известия». Руководство спецслужбы просят срочно предоставить сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Росгвардии. Несколько источников подтвердили изданию, что процесс передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию запущен.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти России, спецслужба создана на базе ВВ МВД России 5 апреля 2016 года.