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23 марта 2018
22 марта 2018
08:24  23 марта 2018 0

Росгвардия будет охранять российских ВИПов вместо полиции

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, спецназ, внутренние войска, росгвардия, национальная гвардия, оцепление, силовики, омон, каски, шлемы, броня
Бойцы Росгвардии получат функции госохраныФото: Николай Бастриков © URA.RU

Росгвардия получит функции по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Это следует из распоряжения замначальника ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России» подполковника внутренней службы Исы Ялхороева.

Функции госохраны передаются от МВД к Росгвардии, следует из документа, который публикуют «Известия». Руководство спецслужбы просят срочно предоставить сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Росгвардии. Несколько источников подтвердили изданию, что процесс передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию запущен.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти России, спецслужба создана на базе ВВ МВД России 5 апреля 2016 года.

Наталья Михалева
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