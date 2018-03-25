14:35 25 марта 2018 0

Технология Face ID требует немалых финансовых вложений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на мобильные устройства на базе Android. Причина кроется в новой функции, которую сейчас разрабатывают производители смартфонов и других гаджетов.

После того, как у продукции Apple появилась функция сканирования лица Face ID, производители Android-гаджетов взялись за разработку аналогичной опции. Однако данная технология требует немалых финансовых вложений, что, соответственно, скажется на цене смартфонов, пишет агентство Nation News.

По мнению специалистов, система сканирования лица, аналогичная той, что установлена в iPhone X, обойдется производителям в 70 долларов при средней себестоимости смартфонов в 380 долларов. Дополнительных расходов потребует и специальное программное обеспечение, необходимое для Face ID.