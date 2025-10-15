Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, награда присуждена за значительный личный вклад главы Лаосской Народно-Демократической Республики в развитие дружественных отношений между двумя странами.
«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в опубликованном документе.
Орден Александра Невского является одной из старейших государственных наград России. Им отмечают иностранных граждан, внесших особый вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией. В последние годы Москва и Вьентьян активизировали контакты в сферах энергетики, образования и военного сотрудничества. В текущем году страны провели ряд совместных мероприятий и подписали несколько соглашений, направленных на расширение партнерства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.