15 октября 2025

Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подписал указ о награждении президента Лаоса
Путин подписал указ о награждении президента Лаоса Фото:

Президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, награда присуждена за значительный личный вклад главы Лаосской Народно-Демократической Республики в развитие дружественных отношений между двумя странами.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в опубликованном документе.

Орден Александра Невского является одной из старейших государственных наград России. Им отмечают иностранных граждан, внесших особый вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией. В последние годы Москва и Вьентьян активизировали контакты в сферах энергетики, образования и военного сотрудничества. В текущем году страны провели ряд совместных мероприятий и подписали несколько соглашений, направленных на расширение партнерства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, награда присуждена за значительный личный вклад главы Лаосской Народно-Демократической Республики в развитие дружественных отношений между двумя странами. «За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в опубликованном документе. Орден Александра Невского является одной из старейших государственных наград России. Им отмечают иностранных граждан, внесших особый вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией. В последние годы Москва и Вьентьян активизировали контакты в сферах энергетики, образования и военного сотрудничества. В текущем году страны провели ряд совместных мероприятий и подписали несколько соглашений, направленных на расширение партнерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...