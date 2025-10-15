Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении иноагентов к уголовной ответственности уже после первого административного взыскания. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности после того, как он один раз понес административное наказание. Уточняется, что законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.
В соответствии с новым законом отменяется требование о наличии двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности.
Подчеркивается, что теперь уголовная ответственность будет наступать уже после однократного нарушения соответствующих положений КоАП РФ. Кроме того, под уголовную ответственность подпадают лица, которые уже имели судимость за уклонение от выполнения обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах, и вновь совершили аналогичное правонарушение.
