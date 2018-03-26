Садальский рассказал о скандале вокруг преемника Табакова и жалобе Путину

04:55 26 марта 2018 0

Труппа МХТ считает, что место Олега Табакова должен занять Константин Хабенский ФОТО: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Российский актер Станислав Садальский рассказал о скандале вокруг преемника покойного Олега Табакова. Он рассказал, что происходит в МХТ им. Чехова, где Табаков являлся художественным руководителем на протяжении восемнадцати лет.

По словам артиста, труппа недовольна тем, что на место худрука назначили театрального режиссера Сергея Женовача. Актеры считают, что театр должен возглавить Константин Хабенский, пишет портал «Дни.ру». Садальский сообщил, что директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец и ректор Игорь Золотовицкий собрали совещание, на котором предложили всем подписать коллективное письмо президенту России Владимиру Путину. В послании говорится, что в театре не согласны с выбором на место художественного руководителя Женовача, так как, по их мнению, Хабенский должен занять его место.

«А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься. Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении», — написал Садальский на своей странице в Instagram. Также актер добавил, что Кравец и Золотовицкий бояться за свои места, поэтому и предлагают подобные решения. Труппа отказалась подписывать коллективное послание главе государства.

Напомним, директор МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.