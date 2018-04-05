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05 апреля 2018
12:04  05 апреля 2018 0

В соцсетях ужаснулись давке из-за бесплатных бургеров от Тимати. «Опозорились на всю страну». ФОТО, ВИДЕО

В Уфе открыли Black Star Burger«ВКонтакте», «Черный список Уфа»

В Уфе во время открытия заведения быстрого питания Black Star Burger, принадлежащего рэперу Тимати, произошла давка. Организаторы обещали бесплатно накормить бургерами всех собравшихся. К заведению в среду, 4 апреля, пришли несколько сотен человек.

Во время концерта по случаю открытия своего заведения к собравшимся вышел Тимати. Он приготовил несколько бургеров и раздал их. В какой-то момент толпа ожидавших бесплатную еду вышла из-под контроля, началась давка. После бесполезных попыток организаторов усмирить людей со сцены заявили, что раздача бургеров прекращается в связи с таким поведением толпы, пишет издание tdnu.ru.

На мероприятие собралось несколько сотен человек
«Черный список Уфа», «ВКонтакте»

Очевидцы сообщали в Facebook, что в давке едва не погибли люди: «Девушка рыдала в трубку телефона и все повторяла, что чуть не умерла. Она попала в страшную давку, потому что на открытие чего-то приехала какая-то звезда российского масштаба и там бесплатно раздавали бургеры». Пользователи во «ВКонтакте» осудили подобное мероприятие: «Опозорились на всю страну… Лучше бы за свои права так приходили бороться… Деградация в чистом виде… Россия катится в пропасть… Ради какого-то бургера люди готовы удушить друг друга».

«Черный список Уфа», «ВКонтакте»

Ранее жители Ростова-на-Дону устроили массовую давку из-за кружек, которые со скидкой выставили на продажу в местном «Магните». Покупатели буквально растерзали содержимое тележки с сувенирами, когда ее выкатили в торговый зал. А в Екатеринбурге горожане выстроились в огромную очередь из-за дешевой пиццы за 95 рублей. Первые желающие появились около заведения около полуночи.

Иван Шестак
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