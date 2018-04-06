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06 апреля 2018
12:20  06 апреля 2018 0

Мама Коляна из «Реальных пацанов» взяла пример с Бузовой. «В стране создает все тренды». ВИДЕО

Актриса решила ответить Бузовой, которая объявила о создании собственной криптовалютыФото: Марина Федункив, Instagram

Пермская актриса и звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив заявила о создании новой валюты. Таким образом она решила ответить Ольге Бузовой, которая намерена вывести на рынок криптовалют свою собственную.

«Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Оля — первая девушка в стране, а я — первая женщина у Толика. Так как в стране Оля Бузова создает все тренды, я тоже решила создать свою крепковалюту — „федрубль“», — рассказала Марина Федункив в видеоролике на своей странице в Instagram, не забыв упомянуть и про бывшего мужа Бузовой — футболиста Дмитрия Тарасова. «Я предлагаю Оле Бузовой создать общую платформу Бузова-Федункив, сокращенно БуФед», — говорит актриса. По ее словам, «федрубль» будет «подкреплен» мукой и с помощью него можно будет не только покупать билеты на ее выступления и другие товары первой необходимости, но даже просто «перекусить ею в дороге».

«Марина, респект! Вот только так можно пережить „восхождение“ Бузовой… Марина, ну вы, как всегда, я аж за завтраком бутербродом подавилась!.. Марина, Вы супер! Вам уже можно смело создавать новый проект „НЕБУЗОВА“», — поклонники по достоинству оценили юмор Федункив и то, как она ответила на амбиции Бузовой. Впрочем, некоторые задумались о том, что в будущем Бузова может пойти еще дальше. «Скоро Бузова таким макаром через 6 лет и президентом страны станет», — шутят подписчики пермской актрисы.

Напомним, ранее Ольга Бузова объявила о создании своей криптовалюты BuzCoin и запуске IT-проекта Buzar. Советник президента России Герман Клименко отреагировал на эту новость неоднозначно, пишет портал «Дни.ру». «Берегите себя и своих близких, в общем», — написал он в своем telegram-канале.

Дарья Корчак
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