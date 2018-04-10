С YouTube исчез самый популярный видеоклип в истории

Хакеры удалили с видеохостинга YouTube видеоклип на композицию Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, который ранее поставил абсолютный рекорд по количеству просмотров. Эксперты считают, что видео могут восстановить, но миллиарды просмотров композиции уже не вернуть.
Видео на песню пуэрториканского музыканта исчезло после хакерской атаки, отмечает «Национальная служба новостей». Вместо клипа некоторое время был доступен ролик с некими людьми в масках, которые направляли оружие в кадр.
«Такие возможности YouTube имеет, это довольно частая практика, если удалили видео. Технически YouTube может восстановить, вопрос в том, пойдут ли они навстречу», — отметила главный редактор отечественной платформы RuTube Лика Белявская, ее слова приводит телеканал 360. По ее мнению, клип Луиса Фонси в любом случае не сможет вернуть достигнутые ранее показатели в 5 миллиардов просмотров. «Вряд ли они смогут набрать такое количество просмотров с нуля. Это был тренд, и он прошел», — говорит главред RuTube.