Журналистка призналась, что у нее проблемы с внешностью ФОТО: Божена Рынка, Facebook

Скандальная журналистка Божена Рынска рассказала в соцсетях о проблемах с лицом. Оказывается, чтобы скрыть дефекты, блогер пользуется фотошопом.

На своей странице в Facebook Рынска поведала, что со своим бойфрендом Игорем Малашенко отдыхает в Америке. Из солнечного Майами журналистка выложила снимки, поразившие ее подписчиков. Фанаты осыпали блогера комплиментами. «На 10 лет моложе майямщина делает», «Хорошенькая», «Девочка просто», «Десятиклассница», «Божена! Вы изумительно выглядите!», — написали восторженные поклонники. В ответ Божена призналась, что недовольна своим лицом. «Кожа прекрасно выравнивается фотошопом, а вот овал — более хитрая история, его почти невозможно подтянуть с помощью техники… У меня мягкое лицо, и тип старения соответственный. Лицо ползет», — призналась Рынска.

Журналистка известна провокационными заявлениями. Так, после трагедиии в Кемерове Рынска заявила, что жертвы поджога сами виноваты в случившемся. А россиян, пришедших в марте на выборы президента РФ, журналистка назвала «образинами».

По признанию Рынски, она «подправляет» лицо с помощью Фотошопа

Божена Рынска, Facebook