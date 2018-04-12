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12 апреля 2018
16:06  12 апреля 2018 1

В «коррупционном реестре» Медведева появились первые фамилии

В реестре коррупционеров появились пять первых фамилийФото: pixabay.com

В утвержденном правительством РФ «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», появились первые фамилии. «Черный список» предназначен для чиновников, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, которые лишились своих должностей за взятки.

Так называемый реестр коррупционеров опубликован на Портале госслужбы. Первым в нем значится бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 Управления ФСИН по Тыве Николай Букин. Он был уволен 7 марта «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», сообщается в документе. Помимо Букина, в список попали еще два экс-сотрудника ФСИН. Это бывший младший инспектор исправительной колонии № 12 Управления ФСИН по Волгоградской области Сергей Иванов (уволен 9 февраля), а также экс-замначальника СИЗО-1 Управления ФСИН по Северной Осетии-Алании Дзантемир Фидаров (уволен 12 марта).

Запятнали свое имя и два сотрудника Росрыболовства. Так, экс-начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Александр Костырев при поступлении на службу не указал достоверные сведения о своих доходах и имуществе. Он лишился своей должности 13 марта, а еще раньше, 23 января, был уволен его коллега — бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Степанов. Он знал о конфликте интересов у своего подчиненного, но не принял никаких мер, говорится в документе.

Коррупция, наряду с инфляцией и низкими пенсиями, беспокоит 10-11% россиян, сообщал сайт «Подмосковье сегодня». Такие данные ранее выявил опрос ВЦИОМ. При этом самыми чувствительными для россиян стали проблема невысоких зарплат и состояние экономики.

Дарья Корчак
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