23:33 14 апреля 2018 0

Реакция Дудя на появление жены Фото: GAZLive, YouTube

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в первом выпуске своего шоу GAZLive поднял тему семьи с журналистом Юрием Дудем (автор YouTube-канала «ВДудь»). Баста немало удивил зрителей, показав «жену» своего гостя.

Во время интервью Баста передал вопрос зрителя: «Зачем ты прячешь свою жену Олю?». Этот вопрос связан с тем, что Дудь тщательно оберегает свою семейную жизнь, а о его супруге известно лишь то, что ее зовут Ольга, и она родила Юрию двоих детей.

Рэпер также спросил, как жена относится к «сальным» постам Дудя с другими девушками. «Она реагирует, как и положено лучшей девушке на свете — абсолютно спокойно», — ответил Юрий Дудь. Спустя некоторое время рэпер заявил: «Встречайте, в студии жена Юрия Дудя — Оля»,. После этого в комнату вошла стройная молодая женщина.

Момент, когда Ольга заявила, что будет говорить только с разрешения мужа Фото: Gazlive, YouTube

Для гостя передачи появление супруги стало неожиданностью. Реакцию журналиста оказалась странной — он нервно смеялся и продолжал сидеть к жене боком. После этого девушка начала осторожно ходить за спиной Дудя и заявила, что будет говорить «только если муж разрешит». «Это такой забитый несчастный человек, заложник обстоятельств, кого ты прячешь от всех?» — сказал Баста.

Вся сцена с появлением второй половинки одного из самых известных медиа-персон страны заняла не больше нескольких минут. «Это нормально, ты не будешь ругаться?» — говорила Ольга. Поняв, что ситуация зашла в тупик, ведущий отпустил гостью. «Я же говорила, ребята, что это будет плохой сюрприз», — сказала Ольга и удалилась. Дудь заявил, что Басте удалось вскрыть проблему. «Дома не каждый день встречаюсь, а здесь увидел», — пояснил он.

Но позже журналист похвалил создателей проекта за креатив. Как оказалось, показанная Бастой «жена Дудя» — это приглашенная актриса, роль которой заключалась в том, чтобы ввести в заблуждение зрителей шоу, пишет портал TopNews. На самом деле настоящая жена Юрия выглядит по-другому.