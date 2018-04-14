{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 апреля 2018
23:33  14 апреля 2018 0

Встреча Дудя с женой на шоу шокировала зрителей. «Тот забитый человек, которого ты прячешь?» ФОТО

Реакция Дудя на появление женыФото: GAZLive, YouTube

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в первом выпуске своего шоу GAZLive поднял тему семьи с журналистом Юрием Дудем (автор YouTube-канала «ВДудь»). Баста немало удивил зрителей, показав «жену» своего гостя.

Во время интервью Баста передал вопрос зрителя: «Зачем ты прячешь свою жену Олю?». Этот вопрос связан с тем, что Дудь тщательно оберегает свою семейную жизнь, а о его супруге известно лишь то, что ее зовут Ольга, и она родила Юрию двоих детей.

Рэпер также спросил, как жена относится к «сальным» постам Дудя с другими девушками. «Она реагирует, как и положено лучшей девушке на свете — абсолютно спокойно», — ответил Юрий Дудь. Спустя некоторое время рэпер заявил: «Встречайте, в студии жена Юрия Дудя — Оля»,. После этого в комнату вошла стройная молодая женщина.

Момент, когда Ольга заявила, что будет говорить только с разрешения мужа
Фото: Gazlive, YouTube

Для гостя передачи появление супруги стало неожиданностью. Реакцию журналиста оказалась странной — он нервно смеялся и продолжал сидеть к жене боком. После этого девушка начала осторожно ходить за спиной Дудя и заявила, что будет говорить «только если муж разрешит». «Это такой забитый несчастный человек, заложник обстоятельств, кого ты прячешь от всех?» — сказал Баста.

Вся сцена с появлением второй половинки одного из самых известных медиа-персон страны заняла не больше нескольких минут. «Это нормально, ты не будешь ругаться?» — говорила Ольга. Поняв, что ситуация зашла в тупик, ведущий отпустил гостью. «Я же говорила, ребята, что это будет плохой сюрприз», — сказала Ольга и удалилась. Дудь заявил, что Басте удалось вскрыть проблему. «Дома не каждый день встречаюсь, а здесь увидел», — пояснил он.

Но позже журналист похвалил создателей проекта за креатив. Как оказалось, показанная Бастой «жена Дудя» — это приглашенная актриса, роль которой заключалась в том, чтобы ввести в заблуждение зрителей шоу, пишет портал TopNews. На самом деле настоящая жена Юрия выглядит по-другому.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров