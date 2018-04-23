В США признали рост экспорта из России

Минсельхоз США опубликовал отчет, в котором говорится о росте экспорта России по ряду сельскохозяйственных культур. В частности, речь идет о рапсе, соевых бобах и семенах подсолнечника.
«Согласно прогнозам, благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне-2018/19 вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 миллиона тонн. Для сравнения, в сезоне-2017/18 этот показатель составил 3,2 миллиона тонн», — цитирует телеканал 360 отчет минсельхоза США. Как отмечают в ведомстве, рост объясняется улучшением экономической ситуации в России. Кроме того, эксперты признали успехи госпрограммы по поддержке российских сельхозпроизводителей.
«Эти культуры востребованы: спрос большой, цена хорошая. Вместе с этим совершенствуются технологии. Во всем мире есть большая потребность в негенетически модифицированной сое, поэтому везде растет на нее спрос. Кроме того, наши ученые выращивают новые сорта», — прокомментировал телеканалу RT выводы американских экспертов президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.
Российский экспорт растет в первую очередь в Китай и страны Ближнего Востока. В то же время Россия успешно наращивает продажи и в Европе по нишевым категориям. В частности, растут объемы поставок льняного масла в Бельгию. Нидерланды стали основными в ЕС импортерами семян подсолнечника, среди крупных покупателей российской сельскохозяйственной продукции также Франция, Италия, Испания и Швеция.