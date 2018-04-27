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27 апреля 2018
16:48  27 апреля 2018 0

Власти Москвы разрешили сторонникам Навального провести митинг на проспекте Сахарова

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, российский флаг, триколор
Предложенная площадка уже знакома протестующимФото: Владимир Андреев © URA.RU

После того, как оппозиция отказалась от двух предложенных ей вариантов проведения митинга 5 мая, власти Москвы пошла на компромиссный вариант. В качестве наиболее удобной площадки решено согласовать проспект Сахарова.

«Мы предлагаем провести мероприятие 5 мая на проспекте Академика Сахарова: шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, и на внешней стороне проспекта провести митинг. Мы считаем, что это очень хорошее компромиссное решение. Оппозиционеры пока ничего не ответили», — цитирует ТАСС руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Владимира Черникова.

Заявку на проведение своей акции представители оппозиции подали 20 апреля. Изначально планировалось проведение шествия на Тверской улице с митингом на Манежной площади. Однако на это власти Москвы ответили, что центр города загружен в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы, и предложили площадки на северо-западе или юго-востоке столицы, напоминает «Интерфакс».

Ранее блогер Алексей Навальный заявил, что, вопреки решению мэрии, акция все равно пройдет на Тверской. Но в правительстве Москвы уже провели новую встречу с представителями оппозиции, после которой те согласились подать заявку на проведение митинга на предложенном им проспекте Сахарова.

Игорь Чукреев
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