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03 мая 2018
09:44  03 мая 2018 0

Facebook начал ранжировать СМИ по «рейтингу достоверности»

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, социальные сети, соцсети, facebook, фейсбук, цукерберг марк
Интенсивность работы данной системы со временем будет только увеличиватьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальная сеть Facebook начала внедрение системы ранжирования СМИ на основе так называемого «рейтинга достоверности». Соответствующее заявление сделал руководитель компании Марк Цукерберг на встрече с представителями различных изданий.

Цукерберг заявил, что речь идет о продвижении или «скрытии» контента тех или иных СМИ в Facebook, передает RNS. По его словам, интенсивность работы данной системы со временем будет только увеличиваться.

«Мы помещаем данные в систему, она продвигает или скрывает их», — заявил Цукерберг. На встрече присутствовали сотрудники таких изданий, как BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC, Daily Beast, Economist, HuffPost, Insider.

Виктор Жуков
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