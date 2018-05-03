Facebook начал ранжировать СМИ по «рейтингу достоверности»

Интенсивность работы данной системы со временем будет только увеличиваться
Социальная сеть Facebook начала внедрение системы ранжирования СМИ на основе так называемого «рейтинга достоверности». Соответствующее заявление сделал руководитель компании Марк Цукерберг на встрече с представителями различных изданий.
Цукерберг заявил, что речь идет о продвижении или «скрытии» контента тех или иных СМИ в Facebook, передает RNS. По его словам, интенсивность работы данной системы со временем будет только увеличиваться.
«Мы помещаем данные в систему, она продвигает или скрывает их», — заявил Цукерберг. На встрече присутствовали сотрудники таких изданий, как BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC, Daily Beast, Economist, HuffPost, Insider.