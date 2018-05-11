Генконсульство РФ в Гонконге эвакуировали из-за бомбы

Время возобновления работы консульства пока неизвестно
В центре Гонконга строители метро обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Эвакуация в районе Ван Чай коснулась и российского консульства, которое располагается на 21-м этаже небоскреба Sun Hung Kai.
В связи с инцидентом прием граждан 11 мая будет приостановлен, пишет ФБА «Экономика сегодня». Когда работа будет возобновлена, пока неизвестно.
Авиабомба стала третьим снарядом, который обнаружили в этом районе с начала года. Как уточняют «Вести», они были сброшены американцами во время, когда город был оккупирован японскими войсками.