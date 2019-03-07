07 марта 2019

В Пакистане пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:59
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Самолеты клипарт, салон самолета, самолет
Поведение мужчины напугало других пассажиров и экипажФото: Фото: unsplash.com

Пассажира самолета Исламабад — Дубай сняли с рейса за то, что он начал читать молитву о крушении лайнера. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Пассажир Халил планировал вылететь из пакистанской столицы в Австралию через Дубай. Зайдя в самолет, мужчина начал читать молитву о том, чтобы самолет разбился. «Слова Халила вызвали панику и страх среди пассажиров и членов экипажа», — сообщил телеканал. Пилот вызвал сотрудников службы безопасности аэропорта. Те вывели пассажира из самолета.

Подобные случаи были и в России. Так, пассажира рейса Москва-Красноярск сняли с рейса из-за слов, что в его кармане находится бомба. В полиции он пояснил, что пошутил, пишет РАПСИ.

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