В Пакистане пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Пассажира самолета Исламабад — Дубай сняли с рейса за то, что он начал читать молитву о крушении лайнера. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Пассажир Халил планировал вылететь из пакистанской столицы в Австралию через Дубай. Зайдя в самолет, мужчина начал читать молитву о том, чтобы самолет разбился. «Слова Халила вызвали панику и страх среди пассажиров и членов экипажа», — сообщил телеканал. Пилот вызвал сотрудников службы безопасности аэропорта. Те вывели пассажира из самолета.
Подобные случаи были и в России. Так, пассажира рейса Москва-Красноярск сняли с рейса из-за слов, что в его кармане находится бомба. В полиции он пояснил, что пошутил, пишет РАПСИ.